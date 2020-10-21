羅智強的公車廣告。（羅智強提供）

為捍衛新聞自由，國民黨革實院長羅智強的「小強公車」將重出江湖！羅智強將以他自己出版的＜伊羅寓言-國王貓＞口袋書賣書所得，租下18輛繞經行政院的公車廣告，貼上「為新聞自由請命蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」標語作為「民主公車」，自下周一起連續60天奔跑大台北地區街頭，要以1080天的公車廣告呼籲行政院長蘇貞昌「莫成民主屠夫」。

羅智強的「小強公車」已挺過許多人，包括2018年高雄市長選舉，羅參選北市長未掛看板，卻拿經費在高雄包下100輛公車挺韓國瑜，跑了一個月。此外，台大校長管中閔遭民進黨府院黨追殺時，羅智強也包下100輛公車車廂廣告，在大台北地區挺管中閔。

羅智強說，NCC本月26日史無前例地舉辦中天新聞台換照聽證會，且在12月11日前要決定是否准予換照，但他早就接獲深喉嚨爆料「中天關定了！」這次中天新聞台換照不是一家新聞台的事，而是中華民國言論自由及新聞自由的大事，因此他決定讓「小強公車」再出江湖，喚起國人注意，也讓民進黨黑手壓力。

羅智強說，自己出版的＜伊羅寓言-國王貓＞已賣出3000本，他用售書所得，租1080天公車廣告（18輛公車各跑60天），公車上將貼出「為新聞自由請命蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」標語，讓18台公車自下周一起繞經行政院連續跑60天，跑到審照結果出來。

羅智強強調，即便知道蘇貞昌和NCC早已私設刑堂，準備為難中天，但民主國家不能只有一種聲音，無論你喜不喜歡中天，為了言論自由，我們必須挺身而出！

(中時 )