林飛帆率隊 民進黨參加今年同志大遊行。曾薏蘋攝

民進黨發言人顏若芳今表示，婚姻平權法案通過一周年後的同志遊行，民進黨不會缺席，將邀請雙北地區黨公職與中央黨部黨務主管組隊，並由副秘書長林飛帆率隊參加10月31日的「第18屆台灣同志遊行」。

顏若芳表示，除了延續歷年傳統「民主挺同志」的標語外，也因為今年是台灣同志遊行舉辦第18年，主題為「成人之美」；為呼應台灣同志遊行「成年了」及推動「18歲公民權」修憲目標，設計了「18 Make Your Own Choice」作為本次主要標語，鼓勵多元性別族群自由且自在的「選擇」自己的性別、性傾向。

顏若芳說，民進黨也支持18歲成年公民，能夠擁有決定國家大事的「選擇權」，未來我們也將透過實際作為，持續關注多元性別平權，讓台灣成為更平權、多元、包容的國家。

至於本次遊行活動，顏若芳說，黨部會製作「彩虹宣傳小物」，也會開放「網路社群報名」，邀請民眾一起加入民進黨大隊；透過網路社群報名參加者，還會拿到我們特製的限定款「彩虹宣傳小物」。在資訊方面，顏若芳說，會陸續公布，報名資訊則是預計會於本月25日，由總統蔡英文及民進黨官方臉書公布。

民進黨青年部今天也公布一支「首遊族」宣傳影片，特別號召還沒參加過同志遊行的年輕朋友走出來，並報名加入民進黨大隊，與民進黨和同志朋友們一起勇敢發聲，繼續用行動改變台灣。

(中時 )