基督教芥菜種會與花旗基金會攜手合作「Yes, I Can.青年就業培力」計畫已三年，由專業社工帶領青年提升就業競爭力，今年參與培力計畫的217名學員中，有52％是來自單親家庭、隔代教養、安置機構，以及離開機構自立生活的青年，他們在生活上往往有更沉重的經濟壓力，另外也增設特定產業課程如照顧服務員特色班，以回應高齡社會需要。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻也透過現場及視訊與來自台北、台中、台南、高雄及花蓮5個地區超過50名青年，進行互動。面對青年的求職困惑、工作經驗不足或者技能不成熟等問題，他鼓勵青年走出舒適圈，不要怕失敗，盡量去學習、去好奇、去嘗試，千萬不要放棄追求興趣和夢想的機會。

莫兆鴻以自己為例，雖然很忙碌，仍不斷透過課程嘗試新的東西與學習，並建議青年碰到問題的時候，要勇於尋求協助，找到能夠聆聽自己心聲同時也可以給你建議與支持的好朋友、同事(a sounding board)，透過徵詢別人的意見，獲得不同的觀點。此外，良好的EQ也是很重要的，容許自己花一點時間去消化挫折的情緒，思考未來碰到類似的情況可以怎麼處理，但不要太過固執，不要負面的情緒延續太久。他也以「打不死的小強」為喻，勉勵年青人勇於面對失敗與逆境，才能夠鍛鍊自己解決事情的應變能力，這些都是重要的成長過程。

花旗(台灣)銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌表示，花旗(台灣)銀行於2016年展開「邁向成功之路Pathways to Progress」計畫，協助16至24歲失業青少年，克服心理障礙與建立自信，透過自我探索、人際互動學習等，突破就業困境。2017年與基督教芥菜種會合作舉辦青年就業培力課程，三年來已幫助377名青年順利就業，其中283人穩定就業。潘玲嬌對於芥菜種會今年的特色班表示肯定，如私廚體驗、照顧服務員班和寵物助人產業等，今天有部分學員到場展現學習成果，無論是煮咖啡、製作義大利麵，或是示範為長照長者移位，青年們都展現學習的專業與自信，讓人讚賞。

台南培力班結訓的小詠，母親在他2歲時離家，他由相差近50歲的父親扶養長大，因父親日漸衰老難以留任職場，他便擔起照顧責任，但之前的求職路並不順遂，直到參與培力課程，學習人際互動與壓力管理等核心職能課程，並透過支持性互助團體、職場體驗與實習，從中得到自信。他感謝社工持續陪伴他度過最艱難就業初期，目前穩定在三商巧福工作，從最初的外場送餐，之後在內場料理和負責收銀，不斷在職場上學習精進。

2020年「Yes, I Can.青年就業培力」計畫共舉辦27場培力課程、15場圓夢行動，獲70家友善雇主支持，總計接觸1,169青年。有94％的參與青年更加認識自己，80％的青年面對未來就業更有信心，90％的學員改善人際互動的技巧，86％的青年更加了解自己未來職涯方向。其中圓夢行動是課程即將結束前，為了解青年學習軟實力的提升，透過彼此溝通討論與執行，進一步與社區連結進行公益行動，作為踏入職場前的熱身，實際操練青年面對與解決問題的能力。

(中時 )