台灣好湯正式啟動，邀民眾秋冬樂活泡湯去。（莊曜聰攝）

台灣好湯正式啟動，邀民眾秋冬樂活泡湯去。（西拉雅風管處提供／莊曜聰台南傳真）

秋冬來泡湯！交通部觀光局21日在台南白河關子嶺溫泉區舉辦「2020-21台灣好湯」記者會，與全台19處溫泉區業者攜手，宣告泡湯季正式來臨，包括觀光局長張錫聰、台南市長黃偉哲、中華民國溫泉協會理事長李吉田等人都穿上黃色輕便溫泉裝，邀民眾出遊，泡溫泉也能顧防疫。

台灣擁有豐富地熱資源，熱泉、冷泉、濁泉、海底泉通通都有，泡溫泉好處多多，發熱流汗有助體內老廢物質排出，豐富礦物質可促進新陳代謝，夏天泡湯去溼、冬天則能去寒，其實一年四季都是泡湯好時節。

觀光局局長張錫聰表示，台灣好湯致力推薦民眾台灣溫泉多樣化的泉質及特色，並整合泡湯、美食、旅遊，讓人享受優良湯泉帶來的身心舒暢；今年因為疫情的原因，沒法出國理由，但正好可以暢遊台灣景點，像全球僅有3處的泥漿溫泉，白河關子嶺就是其中一處。

中華民國溫泉協會理事長李吉田說，雖然泡溫泉無法談到療效，但確實對身心有益，歐美國家甚至可用保險給付泡湯費用，日本還能夠退稅，未來將與相關單位合作，調查溫泉益處並大力推廣。

即日起到明年6月的台灣好湯開跑，記者會現場走「台式和風」，用紅紙傘及燈籠海布置的舞台別有一番風味，現場與會的人員穿著短版浴衣及海灘褲，搭配最具台味的夾腳拖，現場端出日式和果子搭配六龜好茶的茶席，為今年台灣好湯啟動儀式增添許多活潑氣氛。

主辦單位說，今年好湯更準備一系列精采的活動，並與全家便利商店合作舉辦滿額優惠抽獎活動、[email protected]抽豪華住宿券、金泉獎票選抽好禮等，相關訊息可到台灣好湯官方網站、臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )