台中市肉品市場停止拍賣、屠宰業務，市議員徐瑄灃21日指出，這樣可能導致豐原區肉品處理場負擔增加，環保團體「綠色公民行動聯盟」網站「透明足跡」紀錄豐原區肉品處理場從2010年起到現在，共被開罰17次合計160萬1250元，現在汙染問題是否解決？農業局長蔡精強說，豐原汙水處理都已改善，營運改善預算705萬也完成。

台中市北屯肉品市場未來將不再拍賣屠宰，並輔導到彰化、南投、雲林、大安豐原去拍賣屠宰。徐瑄灃說，豐原肉品處理廠每日處理480頭屠宰業務，被開罰17次都是水汙染，2010年、2014年都有嚴重血水外溢，這怎麼和民眾交代？農業局長蔡精強說，現在只有處理量250頭，已輔導到南投、大安拍賣和屠宰。

徐瑄灃指出，市府單位因環境汙染遭到開罰，是無法向民眾解釋交代的，農業局不能毫無改善作為；她強烈要求豐原區肉品處理場營運設備改善工程，應將新增屠宰量及汙水處理一併納入，市府應保證不能把汙染與病菌留在潭子。

蔡精強強調，目前豐原肉品處理場已飽和，因豐原肉品處理場的處理量不大，若有需要會移至南投、彰化的肉品市場處理。豐原汙水處理都已改善，營運改善預算705萬也完成。

(中時 )