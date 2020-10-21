近日共機擾台次數增加，引發國內外高度關注，而國民黨智庫公布最新民調，顯示6成民眾認為兩岸不會發生戰爭。對此，前立委沈富雄分析，最近大陸動作頻頻，其實表示不會打台灣，「因為動作多，就不會打」，他還指出大陸對台戰略的主軸，可以概括為「困、耗、悶」。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，兩岸的角力和世界其他熱點有不一樣的地方，因為兩岸都是中華民族的優秀子孫，充滿高度智慧，「所以它裡頭包含心戰的成分非常高」。並指出，以色列跟阿拉伯不會這樣；印度和巴基斯坦也不會。

沈富雄指出，「尤其是大陸玩得多巧妙，他來武嚇，武嚇無效，就把各種軍種 機種都拉高；還無效，就來一個文嚇；文嚇無效就叫立榮飛機你回來，就是非武非文的不嚇，但是讓你難堪」。

沈富雄認為，不能只注意大陸的飛機和飛彈，「那是軍事專家的事情，那不歸我們管」，而是要看大陸的主軸。他分析，大陸有一定的主軸，「就是讓你困、讓你耗、讓你悶」。

沈富雄解釋，這個悶和台灣生存無關，「真的要悶，那兩岸的貿易他一悶我們就死定了」，大陸沒悶過貿易，就悶這些，然後讓我們談，讓大家害怕；讓大家不要小孩去當兵。

沈富雄也說，大陸都達到了他的目的，因為這種小動作這麼多，或者你願意說大動作也好，就表示不會打，「因為動作多，就不會打」。

(中時新聞網)