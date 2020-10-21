颱風論壇也表示，這波共伴效應降雨高峰在周四（22），在這波雨勢結束前，預期基隆北海岸、陽明山、宜蘭南側山區（含蘇澳）雨勢會特別大。（摘自台灣颱風論壇｜天氣特急）

中央氣象局指出，今天（21日）受到東北風及沙德爾颱風外圍環流影響，水氣比昨天（20日）增多，今夜明晨針對7縣市發布豪大雨特報，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率。專家指出，由於颱風外圍環流與東北風冷暖空氣交會，形成「共伴效應」，雨勢今晚會再度擴大。尤其東北角需嚴防豪雨，其中以基隆北海岸，台北、宜蘭山區雨勢最劇烈。

氣象局表示，受到沙德爾颱風帶來南方濕暖水氣，今天整個北、東半部地區、恆春半島甚至中南部山區都開始有不定時的陣雨，整個中部平地也都已多雲為主。各地氣溫，清晨低溫約22至25度，局部空曠地區可能出現20度左右低溫，白天北台灣約23-25，花東約27-28度，中南部仍有29-31度，日夜溫差較大。

「天氣職人」吳聖宇於臉書上指出，根據預報資料，今晚有鋒面系統通過北部海面，這股涼冷空氣將逐漸跟颱風外圍環流所帶來的濕暖空氣交會，形成所謂「共伴效應」，預期會有顯著的共伴鋒面雲雨帶以及低壓波動發展。雖然整個交會處（紅色方框）在台灣東部外海，台灣算位於邊緣，但吳聖宇表示，今晚到明晨間，共伴風面雲帶仍可能替基隆北北海岸、大台北東側山區、宜蘭地區帶來較大雨勢，有大雨或短時豪雨等級降雨發生的機會。

吳聖宇表示，今晚到明晨間，共伴風面雲帶仍可能替基隆北北海岸、大台北東側山區、宜蘭地區帶來較大雨勢，有大雨或短時豪雨等級降雨發生的機會。（摘自吳聖宇臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，共伴效應好發生在秋季，當颱風行進至呂宋島北側或西側時，颱風外圍環流的暖濕東南風會吹到台灣；此時如果北方剛好有涼冷東北風南下，就會在台灣東側相遇，發生共伴作用，形成類似「鋒面」的降雨系統。另外，當東北風跟東南風匯合而成的東風，遇到台灣地形又會再舉升成雲導致降雨，颱風論壇指出，在「鋒面」跟「地形」兩種降水機制的運作之下，迎風面的東部（尤其東北部）就常常有大雨甚至豪雨的發生。

颱風論壇也表示，這波共伴效應降雨高峰在周四（22），在這波雨勢結束前，預期基隆北海岸、陽明山、宜蘭南側山區（含蘇澳）雨勢會特別大；北北基桃、宜花東、南部山區、恆春半島，會有陣雨不斷； 竹苗、中部山區、高屏地區，則是陰天為主，偶有陣雨。至於中部、嘉南平地，不受這波雨勢影響，持續多雲到晴好天氣。

要注意的是，周五（23）隨著東北風的大舉南下，全台各地的降雨將逐漸緩和，不過降溫也會特別有感，北部、東部以及中南部空曠地區，低溫很有可能下探20度以下。颱風論壇表示，很有可能，周五來的涼冷空氣就是今年入秋後的首波東北季風！

受到東北風及沙德爾颱風外圍環流影響，氣象局針對7縣市發布豪大雨特報，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率。（氣象局）

(中時新聞網)