高雄鼓山國小將原本老舊、地面易漏水的向陽樓舊校舍重新翻修，結合學校附近著名的哈瑪星鐵道特色，打造一座以「舊打狗驛站」為名的新廁所，讓學生揮別以往廁所老舊昏暗的印象，整修後反而成為學生們下課的新去處。

因為學校已經有超過百年的歷史，以前的廁所時常阻塞不通、老舊漏水導致地面潮濕，學生們都相當畏懼廁所的惡劣環境，因此校方配合教育部廁所整建計畫，融入校本課程「山、海、驛、町」的意象，將1樓廁所整建成火車站的樣式，希望打破學生們認為廁所是相當髒亂、噁心的刻板印象。

「舊打狗驛站」門口明顯標示出「第一月台」、「第二月台」分別為男廁及女廁，甚至還有售票窗口，外觀看起來就跟一般火車站沒兩樣，除了外觀精緻，廁所內部也展示出早期火車站簡介、鐵道對哈瑪星社區的影響等介紹，更擺設出8輛不同車種的火車模型，讓大家眼睛為之一亮。

鼓山國小校長高玉山表示，學校剛好緊鄰高雄最古老火車站且以鐵道文明的哈瑪星社區中心，因此將火車意象作為廁所改建的重要元素，藉此讓學生們知道這段歷史，沒想到廁所完工後，不僅深受學生愛戴，更吸引許多鐵道迷甚至是鐵道警察前來朝聖，現在此處已經成為著名的打卡景點。

鼓山國小學生蔡瑋恆表示，他覺得新建的廁所相當特別，也是他在高雄校園看過最新奇的造型廁所，他最喜歡廁所內擺設的鐵道模型，因為自己是鐵道迷，所以得知廁所一完工就馬上前來朝聖。

(中時 )