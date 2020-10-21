林俊傑新歌〈倖存者〉邀請賴雅妍及修杰楷為MV增色不少，MV橫跨時空25年，JJ在其中擔任牽起2020與2045兩個時代的重要角色，為故事的尾聲帶來希望。正式拍攝前，JJ搶先讓賴雅妍聽新歌，她當下表示：「好感動哦！感覺各式各樣的人都能在這首歌裡找到自己的故事！」

拍攝過程中，JJ只有和賴雅妍對戲，賴雅妍笑說：「這次一拿到劇本就很開心，想說很高興可以當JJ MV的女主角，沒想到我一看劇本，其實是演一個來自2045年的中性人，沒有性別之分；當下覺得這個設定好酷。」而修杰楷雖然未與JJ在片場相遇，也隔空喊話：「每次聽JJ的歌都很想問他：『你到底還有多少法寶沒有拿出來！』」

MV中劃分兩大時代，修杰楷身處2020年時空，是一名看似庸碌的上班族，有天看見一處森林中的大火，他突然使命感上身，帶著新生的新芽走向荒地；而2045年，飾演未來人的賴雅妍則身處科技繁華的時代，她因失去摯愛頓失重心，決定前往森林中呼吸新鮮空氣，而JJ在此時與她相遇了，這時觀眾才發現，原來當初種下新芽的正是眼前帶他瀏覽整片森林之人的父親。

林俊傑（右）邀請賴雅妍拍攝新歌MV。（華納音樂提供）

修杰偕拍攝林俊傑新歌MV。（華納音樂提供）

(中時 )