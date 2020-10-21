戲劇男神謝佳見在熱播甜寵陸劇《半是蜜糖半是傷》中，客串公司副總裁「林泰墨」，因為長期養傷鮮少出現，在第2集現身後隨即消失，正當粉絲敲碗期待後續發展時，18日播出第25集，謝佳見重新回歸到劇中，沒想到竟然變超級腹黑大魔王，不僅害死女主角父親，回歸後更處處針對，逼迫男主角離開公司，出乎意料的發展讓粉絲紛紛留言表示：「想不到劇中唯一大魔王居然就是你」。

謝佳見透露，知道自己的角色是劇中唯一大魔王後，相當期待演出，尤其「林泰墨」是個心機深沉的人，特別要注意情緒上的瞬間轉換，每一個眼神都要非常有戲，比如上一秒是好人，下一秒卻在背後盤算冷笑；人前是幫助女主角進入公司的貴人，事實上卻是間接害死女主角父親的幕後黑手。

謝佳見印象深刻的是，和女主角爸爸常鋮對戲，兩人的第一次見面的第一場戲，就直接被常鋮狠揍一拳，在一陣唇槍舌戰之後，不但要徹底激怒常鋮，還要用力地踩常鋮的手，這讓我一開始對戲的時候心理十分緊張，面對同為新加坡《才華橫溢出新秀》選秀節目出道的前輩，「第一場戲就要如此激烈針鋒相對，在導演喊收工的瞬間緊繃的情緒才瞬間緩和下來。」

謝佳見在陸劇《半是蜜糖半是傷》詮釋腹黑大魔王。（藝和創藝提供）

(中時 )