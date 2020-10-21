(20:15更新)效力日職羅德隊的台灣投手陳偉殷，今日迎來重返日職的第2場先發，陳偉殷首局第一球就丟出147公里速球，狀況回復得相當不錯，雖然第4局連被敲安失1分，不過羅德前6局被封鎖後，終於在7局上半將分數追平，陳偉殷總計6局失1分，無關勝敗退場，9局下西武換代打吳念庭，做出成功犧牲觸擊，並靠山野辺翔敲再見安，以2比1獲勝。

陳偉殷上一場暌違9年重返日職的初先發繳出優質內容，不過可惜吞下敗投，今日賽前陳偉殷表示，會一球、一球仔細投，今日前3局僅被敲出1支安打，1、3局都讓對手三上三下，最快球速有147公里，相較第一場先發最快144公里來看，狀態回復不錯。

不過西武獅先發左投浜屋將太表現亮眼，他今年才上一軍，生涯首勝就是9月16日面對羅德6局僅失1分，他今日對上羅德再度複製好投，羅德打線遭到他封鎖，前5局只被敲出1安打，且越投越穩、漸入佳境，一度連續解決16人次。

陳偉殷前3局狀況不錯，不過和上一場先發一樣，第4局開始出現亂流，該局西武首名打者源田壯亮瞄準滑球出棒敲安，隨後洋將梅西亞（Ernesto Mejia）對陳偉殷的145公里直球出棒，打下西武第1分，雖然陳偉殷立即回穩飆三振，不過在隊友沒適時突破浜屋將太的情況下，陳偉殷處境不利。

6局上半陳偉殷也沒能解決源田壯亮，被敲一支三壘打，接著對梅西亞故意四壞保送，在2人出局、二三壘有人的情況下，陳偉殷在滿球數的情況下對中村剛也飆出146公里關鍵三振，無失分結束此局，不僅捕手田村龍弘為他喝采，陳偉殷自己也握拳振臂歡呼，還激動地打了自己手套一拳，主投6局用93球，僅被敲5安、失1分，另有5次三振，自責分率降到2.25，羅德0比1落後。

直到7局上半羅德才有所攻勢，面對投球數近百球的浜屋將太，羅德清田育宏、安田尚憲連續敲安攻佔一、三壘，下一棒馬丁（Leonys Martin）雖然敲出雙殺打，不過三壘跑者仍趁機跑回追平分，馬丁還因此受傷退場，陳偉殷敗投解套，無關勝敗退場。

陳偉殷飆出關繼三振，為自己振臂歡呼。（截自轉播）

浜屋將太繳出代表作，主投7局、用107球都創下新高，另外只被敲4支安打、失1分，另有2次三振。

9局下半平手僵局，西武獅一壘有人時，換上台灣打者吳念庭代打，成功的犧牲觸擊送隊友上二壘，最後山野辺翔敲出再見安，西武以2比1險勝。

陳偉殷在羅德第2場先發對上西武獅，前6局僅失1分。（截自羅德官方IG）

(中時 )