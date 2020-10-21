苗栗縣與肝病防治學術基金會合作，結合醫療院所辦理苑裡、後龍、大湖及泰安4鄉鎮的免費B、C型肝炎及肝癌檢驗，21日發表C肝微根除成果，將持續投入肝病篩檢醫療工作。（何冠嫻攝）

苗栗縣與肝病防治學術基金會合作，結合醫療院所辦理苑裡、後龍、大湖及泰安4鄉鎮的免費B、C型肝炎及肝癌檢驗，21日苗栗縣長徐耀昌等人，在C肝微根除成果發表會中，宣示B、C型肝炎擴大篩檢年齡暨本縣各醫療院所全面啟動，呼籲鄉親踴躍參加篩檢，及早發現及早治療。

在衛福部「國家消除C肝辦公室」風險層級分類中，苑裡鎮、後龍鎮、大湖鄉及泰安鄉被列為高風險層級，縣府與肝基會及李綜合醫院、大千醫院等醫療院所合作，為鄉親提供免費B、C型肝炎及肝癌檢驗服務，今年共篩檢7656人，C肝陽性982人、陽性率12.83％，將積極動員、投注人力聯繫陽性且具有病毒量民眾的召回門診追蹤治療。

21日徐耀昌頒發獎狀感謝肝基會公益贊助、醫療院所積極動員及投注人力、鄉鎮長對肝病防治的重視與號召，以及各地村里長積極配合縣府辦理的地方健康檢查，本土藝人陳霆也現身說法，分享家人與自己面對肝病的經驗與心得。

徐耀昌表示，大部分肝病沒有明顯症狀，民眾容易因警覺性不夠而延誤就醫，共有146家醫療院所提供免費B、C型肝炎篩檢，提醒鄉親未曾接受B、C型肝炎檢查者，攜帶健保卡至各醫療院所接受檢查，以早期發現、早期治療。

縣府衛生局說明，中央政策自今年9月28日起放寬成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡為45歲至79歲終身一次，且C肝有藥可醫且納入健保給付，治癒率可達98％以上，提醒鄉親發現異常也勿驚慌，將攜手把關鄉親的健康。

(中時 )