近半年人民幣強勢升值，在岸即期匯價21日早盤一路漲破6.67、6.66關卡，中間價也開出6.6781創逾27個月新高，離岸人民幣也持續上衝。招商證券首席宏觀分析師謝亞軒指出，人民幣仍將維持升值趨勢，美國第三輪疫情加大美國貨幣寬鬆延長的必要，進而繼續維持對大陸資本流動和人民幣匯率較有利格局，不過升值過程中人民幣可能出現較大波動。

而21日人民幣盤勢最終在岸匯價收在6.6575大漲243點；離岸匯價到晚間6點30分更上衝到6.6366價位，較上午9點半價位升值超過200點。

觀察今年上半年受新冠疫情、美元流動性緊張、中美關係等影響，人民幣持續貶值，5月28日來到7.16最低點。之後反彈進入升值階段，短短半年人民幣兌美元升值近10％，近日更連續創下2年來新高。

甬興證券副總裁兼首席經濟學家許維鴻認為，中美世界上最大的兩個經濟體的匯率此消彼長，最大原因還是美元的疲弱。據路透引述中信證券首席宏觀分析師明明認為，當前人民幣匯率走勢主要受到中美之間相互力量的影響，中美之間基本面之間的錯位差使得人民幣匯率有所支撐。

(旺報 )