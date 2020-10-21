高雄路竹物流倉庫火警 幸無人受困 18:502020/10/21 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市路竹區中山南路一家物流公司的倉庫21日傍晚發生火警，消防局人員到場搶救，幸無人員受困。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市路竹區中山南路一家物流公司的倉庫21日傍晚發生火警，消防局人員到場搶救，幸無人員受困。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市路竹區中山南路一家物流公司的倉庫21日傍晚5時34分發生火警，消防局人員到場搶救，幸無人員受困。 高雄市消防局說，倉庫內存放奶粉、棧板等物品。消防局人員目前仍在搶救中。 (中時 ) #高雄 #路竹區 #中山南路 #物流公司 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄一百開跑 愛河跨年匯演 04:102020/10/21 地方新聞 高雄鳳山博愛路橫接曹公路段通車 民眾更便利 15:452020/10/21 寶島 高雄巿觀光局宣布 「肉燥飯比賽」開打 12:572020/10/21 寶島 台南美食展高雄登場 29家在地美食滿足老饕 12:232020/10/21 寶島 高雄一百系列活動開跑 跨年愛河灣藝文大匯演 17:452020/10/20 生活 台中南屯住宅火警 6分鐘內撲滅幸無人傷亡 09:432020/10/20 社會 高巿警三民一分局連破大案 議長曾麗燕頒慰勞金 17:392020/10/21 寶島 山難事件増 嘉縣消防局添購輕裝高山擔架 17:492020/10/21 寶島 《資訊服務》凌群啟動5G生態系 推出無人貨架解決方案 14:312020/10/21 財經 苗栗卓蘭垃圾場火警燒毀4機具 公所：不影響清運 16:432020/10/21 寶島 社會熱門新聞 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 國中女師逼老公脫褲公園露鳥 新婚2年離家床戰小王17次 - 社會 高中妹疑怨學長「射後不理」 怒告性侵連出3招全失敗 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 惡情侶逼少女「1個月接客200次」還免費「試車」拍性愛片 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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