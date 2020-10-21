高雄市路竹區中山南路一家物流公司的倉庫21日傍晚發生火警，消防局人員到場搶救，幸無人員受困。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市路竹區中山南路一家物流公司的倉庫21日傍晚5時34分發生火警，消防局人員到場搶救，幸無人員受困。

高雄市消防局說，倉庫內存放奶粉、棧板等物品。消防局人員目前仍在搶救中。

(中時 )