麻豆農友張津雪家種有十多棵樹齡60多年的老欉大白柚，每株結實上千多顆。（劉秀芬攝）

中秋過後文旦盛產期結束，緊接著進入大白柚採收期，一般都在節氣「霖降」前後採收，由於今年雨量不多，白柚品質好、產量增加1至2成，麻豆農友張津雪家種有十多棵樹齡60多年的老欉，每株結實上千多顆，採收後大白柚堆滿倉庫準備出貨。

農委會台南區農業改場表示，大白柚又稱麻豆白柚，目前全台種植面積714公頃，主要分布在苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣等地，產期集中在10至11月。台南市農業局表示，台南市白柚種植面積約282公頃，主要產區為麻豆117公頃、佳里25公頃、下營23公頃。

麻豆區農民王柏鈞表示，今年因為沒有颱風、下雨又少，大白柚不但甜分較高，品質也比較好，但是產量也比去年多一些，售價與去年一樣。以他的果園為例，樹齡大多為40歲，每株樹至少都有500顆以上的白文旦，銷售壓力相對也增加。

張津雪農友果園以文旦為主，大白柚只有16株，但大多是60年老欉，大白柚樹開枝散葉，最大的一株樹幹張開面積達60坪，今年結了近2000顆大白柚。張津雪說，每年都很用心施肥，今年長得特別多。

有農民表示，今年文旦收成至中秋節還有一段時間可賣，加上政府的大果收購政策與市府的多場促銷下，文旦賣的比往年好。但大白柚非節日應景送禮水果，購買者有限，因此買氣有點後繼無力。麻豆農會表示，為了幫農民促銷，今年也設計兩顆裝的禮盒，希望能打開送禮市場。

(中時 )