特殊氣體大廠晶呈科技（4768）受惠台灣半導體景氣大好，加上新業務晶圓重生、Mini &Micro LED等業務強勢就位，上半年獲利倍增躍進，EPS0.77元；前三季營收約4億元，全年營收上看6億元，下半年獲利可望比上半年增長逾2位數。

晶呈表示，在氣體、晶圓重生與Mini&Micro LED業務明年大幅開展後，年營收可望突破7億元，規劃明年第四季送件掛牌。

晶呈的自行開發特殊氣體製造技術，打破過去半導體特殊氣體完全仰賴外商的局面，目前除打入台灣各大重要半導體廠外，還外銷美、日、韓與大陸等。

看好半導體未來高階製程需求，晶呈已設立一廠生產C4F8，並規劃生產二、三廠，以生產C4F6與SiF4；二廠預計明年Q2完工投產，三廠2023年跟進，強化高階半導體製程氣體佈局。晶呈指出，過去晶圓再生採用濕式的液態溶蝕，當半導體先進製程推進，線路更為精細，傳統的濕式液態溶蝕之晶圓再生面臨瓶頸，再生良率從過去9成以上降至6成以下，而晶呈乾式特殊氣體晶圓重生，是傳統濕式液態溶蝕用量的1％，更符合晶圓除膜環保解決方案，晶呈估計目前每座晶圓廠每月都有高達5,000片無法處理的報廢晶圓。

晶呈竹南廠已完成第一條生產線，第四季進行參數調整後，已開始貢獻營收，目前月處理產能3萬片，但因市場需求孔急，已接獲台、日、新加坡大廠訂單，規劃明年新增第二條生產線以滿足市場需求。

此外，晶呈採用自家專利的銅磁晶片技術，與交大合作共同開發Mini&Micro LED產品，將於年底陸續到位。Mini&Micro LED主應用戶外看板，其他應用同步展開，正與合作夥伴對北美客戶正進行產品送樣驗證階段，明年可望取得突破性的出貨成長。

晶呈強調，自家專利的銅磁晶片技術，採用其物理特性，大幅提升巨量移轉的效率及良率，墊高與同業的競爭優勢，巨量轉移時，與同業相較效率提高50倍達到每小時300萬顆的速度，另產品壽命也可大為延長，成為新的營運成長引擎。

(工商 )