宏達電宣布中階5G手機U20將推出曜岩黑新色，即日起新色將於各大通路門市販售，單機建議售價為1,8900元，與先前已上市的其他顏色相同。

宏達電U20 5G配備6.8 吋螢幕、5,000毫安培電池、256G儲存空間，並支援台灣5G EN-DC頻段（n1 / n3 / n28 / n41 / n78）、採用高通雙模SA & NSA處理器，可充分有效發揮5G效能，曜岩黑採用特殊工法打造礦石光澤，並在鏡頭邊框及機身側邊電源鍵上點綴紫色線條。

宏達電表示，即日起至10月31日在全台宏達電專賣店及宏達電網路門市購買U20曜岩黑可獲贈運動藍牙耳機及透視雙料防震邊框殼，此外，新色也會同步於PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、蝦皮購物、神腦線上、myfone 購物與friDay購物等電商平台陸續到貨開賣， 並於11月1日起陸續在全台中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信及台灣之星門市銷售。

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