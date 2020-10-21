全台最大蘋果產品經銷商德誼數位總經理黃麗容表示，截至10月20日止，iPhone 12與iPhone 12 Pro的預約量約較去年成長3倍，其中近七成消費者選擇iPhone 12 Pro，超過六成消費者選擇今年才推出的新色太平洋藍，至於最多人預約的容量則是128GB，而iPhone 12也有超過七成消費者選擇新色藍色及綠色，容量同樣以128GB最受歡迎。

針對iPhone 12的首賣會，德誼宣布推出排隊活動，將於10月23日上午8點在台北三創舉辦搶頭香活動，在現場排隊購買iPhone 12系列的前66名消費者中首位成功購得iPhone 12系列新機者，即贈送的GPS版蘋果Apple Watch S6，第2～66名則可獲得扭蛋抽獎機會。獎項包含蘋果Apple Watch SE、Harman Kardon NEO藍牙喇叭、JBL Duet mini無線藍藍牙耳機、Moshi皮革卡片夾／鑰匙包等。

此外，德誼也為iPhone 12上市祭出舊機換新，開賣前一週消費者可憑舊手機到全台德誼門市估價，可在iPhone 12開賣後到店購機直接折抵，除折抵金額優於市場的折抵價格外，包括三星、OPPO、索尼、華碩、宏達電、華為在內的Android六大品牌舊機換iPhone 12系列新機，原估價折抵金額再加碼折抵10％。

(工商 )