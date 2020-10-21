99重陽節即將到來，也就是今年國曆的10月25日，許多民眾想像中的老年景況就是含飴弄孫、展開人生第二春，但事實並非全是如此。前幾年紅極一時的日本暢銷書「下流老人」指出，即使是中產階級，若缺乏妥善的財務規畫，未來仍可能又老又窮又孤獨。面對國人平均餘命提高、存太少卻花太快的長壽風險，元大人壽建議國人，可提早透過保險規劃來累積退休金，為退休後的生活打造穩定之現金流，高資產族群則可善用壽險保障功能，為資產傳承預做準備。

隨著醫療水準提升及國人對健康管理、食安、運動等日趨重視，國人平均壽命持續上升，根據內政部公布的「2019年簡易生命表」，國人平均壽命為80.9歲，已從2009年79.0歲增加了近2歲，而勞動部公布的「2019勞工生活及就業狀況調查」更指出，勞工規畫之退休年齡平均為61.1歲，等於國人平均退休後還有約20年要過著收入中斷，支出卻不斷的日子。元大人壽表示，愈早開始準備退休金愈好，畢竟年輕時的保費、體況及累積時間等都是優勢。在退休金準備建議可選擇穩健累積資產之保險商品，如利變終身壽險就是一項不錯的選擇，在準備退休金的同時，也能滿足資產傳承的配置需求。

元大人壽的還本型利變終身保險，可打造穩定的退休現金流，以元大人壽元鑫年年利率變動型還本終身保險為例，可選擇4、6、10三種繳費期別，限期繳費保障終身，自第一保單週年日起，年年給付生存保險金，活越久領越多，每年還有機會享有增值回饋分享金。此外，保費折扣享優惠，最高可達4％。若有多元貨幣配置需求，也可以選擇元大人壽美鑫年年美元利率變動型增額還本終身保險，此商品為美元計價保單，近期又是美元匯率相對低點，透過美元保單達成資產多元配置更輕鬆。

至於有資產傳承需求的民眾，元大人壽三富增利利率變動型終身壽險與元大人壽鑫三美增利美元利率變動型終身壽險都是不錯的選擇，這兩檔商品分別以台幣、美元計價，共同特色是短期繳費即享有終身高保障，同時可為子女預留稅源，免去將來繼承時可能的籌措稅金等問題，此外，還有機會因增值回饋分享金讓資產逐步增加，非常適合退休前後、有意進行資產傳承的人士完成規劃。元大人壽提醒，對抗長壽風險及資產傳承相關事宜唯有提早規劃，才能讓自己享有一個豐盛無虞的「晚美」人生。

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