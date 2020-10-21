Matzka最新專輯同名單曲〈回到原點〉今(10/21)上架，作為出道十年發行的最新專輯，完整表達Matzka對於音樂的想法，他坦言近幾年曾一度思索：「是否要放棄雷鬼風格？」就像歌詞中寫的「人總是現實裡滾了一圈，又回到原點」，他透露，這是專輯中他最喜歡的作品，但又抵擋不了對於音樂的狂熱，本周六還將召集「Matzka」第一代團員在台東舉行不插電新歌分享會。

〈回到原點〉MV由邱柏昶執導、羅士齊飾演男主角，故事敘述在台灣東部海岸成長的高中生，在翹課放空的一天，遇見了幾位城市來的遊客，他眼中的日常風景，在遊客眼中卻閃閃發光。羅士齊出身台東部落，導演透露，他神似年輕時的Matzka，也組團、玩音樂，是雀屏中選的原因，Matzka自信表示：「帥氣度喔，我想差不多吧！但我覺得我以前好像更帥一點！」

Matzka透露，在推出《回到原點》專輯前，其實經歷過一段撞牆期，「我錄了很多母語demo、又決定全部不用。加上成家之後，覺得一直以來堅持做雷鬼風格，卻感覺仍然是小眾，有些無力感。」第一張同名專輯《Matzka》就以排灣族母語創作的他坦言，曾經一度想要放棄，但只要一進錄音室、拿起吉他，不自覺流洩的雷鬼節奏又讓他熱血沸騰：「所以這張專輯，決定不要再想太多，只要自己喜歡，就是音樂的原點。」

為符合專輯概念，本周六（10/24）下午Matzka也將重返故鄉台東舉行「回到原點UNPLUGGED MINI CONCERT」演唱會，召集初代「Matzka樂團」團員團聚，演唱一系列新歌，也將在Matzka官方Youtube頻道及LINE MUSIC直播。他笑說：「很久沒回老家演出，如果太緊張忘詞的話，就請大家忽略我的free style。」時光飛逝，當年團員多已成家立業，Matzka打趣說，鼓手阿勝小孩都生三個了，進度超前堪稱是大家的「學長」，「都是他教我們怎麼帶小孩的。」

Matzka推出新作〈回到原點〉。（環球音樂提供）

Matzka推出新作〈回到原點〉。（環球音樂提供）

(中時 )