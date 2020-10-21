不管是情侶、還是夫妻，兩人相處最重要就是互相尊重，一名女網友在網路吐苦水，表示自己平時在英國念書，因為新冠肺炎的關係回台灣，終於見到男友讓女網友相當開心，但兩人與朋友出去時，男友總愛叫她「留英」，直到問別人才知道什麼意思，讓女網友非常難過。

這名女網友在「Zuvio校園」發文表示，因為疫情關係，從英國返回台灣，與男友1年沒見內心相當興奮，但回來後男友一直叫她「流鶯流鶯」，女網友說「可能一陣子沒接觸中文的關係，我其實聽不太懂，我一直以為他是說留英，但沒道理他講留英，他朋友會一直笑吧」。

開始受不了的女網友，詢問男友朋友到底在笑什麼，對方才說男友其實是在罵你「流鶯」，不過也強調男友是開玩笑，結果女網友查流鶯究竟是什麼意思，「不查還好，一查發現流鶯是很難聽的詞」，這讓女網友非常生氣又失望，即使男不斷道歉，仍無法消除心中的疙瘩。

網友看完女網友經歷，勸她快點分手，認為男友非常不懂的尊重，將無聊當有趣，「會用這種玩笑對待自己女友的，也不是什麼多正經的人」、「很不尊重人，尤其是說給朋友一起笑」、「如果是男人之間笑對方的垃圾話就算了，是自己女友還這樣，說實話，是把沒禮貌當幽默，不是無腦而已的小問題」。

(中時新聞網)