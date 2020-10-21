邱昊奇親自到印刷廠關切新書印製。（幸星娛樂提供）

長庚大學職能治療系畢業的邱昊奇出道約7年，拍過不少戲劇作品，但演員這條路不好走，他與其他藝人都同樣面臨到如何在生活跟追求夢想中生存的困擾，最近出新書《沒有別人，怎麼做自己》的他說，演員工作生活不穩定，在等待機會時常會擔憂生計，物慾較低的他一路節省，用過去工作的存款撐了過來，直到去年爸爸驟逝，家人因發現爸爸其實有部分欠債只好拋棄繼承，但身為長子的他仍要扛下家中全部重擔，也因此讓他的生活壓力瞬間變得更重，他因此更感慨人走後什麼都不會留下、無法帶走，所以更要活在當下。

爸爸的離開，加上接連而來的疫情問題，讓邱昊奇長達半年以上沒有拍攝戲劇，期間只好想辦法開源，跟表演老師的朋友一同開設表演工作坊，用過去所學及經驗分享給對表演同樣有興趣的朋友們，甚至還曾上街擺攤賣麻糬等。但他卻不以此為苦，面對別人對他打工的質疑他也欣然面對，甚至鼓勵同為演員的朋友「不用有形象包袱，能好好生活維持追逐夢想的能力才是最重要的」。他清楚知道，在過渡期的每件工作都是短暫的，但從中累積到的經驗也都會是之後他在角色揣摩上的養分。

作家尼爾蓋曼的一本書《做好藝術》給了他人生中的部分啟發，讓他深信專注做好藝 術這件事是最重要的，不要被其他一切事物影響好好做自己。但這一路上的載浮載沉，也讓他從跌跌撞撞中看到不同面向的可能 ; 近年低潮時，邱昊奇開始在社群平台上發表心情，從原先只是抒發心情，到越來越多粉絲會私訊他詢問人生中的各種問題，他開始意識到自己是有影響力的，於是更重視每次發出去的文字，會花更多時間做反覆思考閱讀再發表，常常寫一篇就要花一小時以上的時間。他自己也發現，當他開始發表「長篇大論」時，過去因影視作品累積的粉絲也在流失中，但他也發現多了很多以往不認識的朋友開始追蹤他，他們很多都沒有真正看過他的影視作品，反而是看到他的文章有感而來，讓他覺得相當有成就感。

當今年初他同時收到不同出版社的出書邀約時，除了覺得受寵若驚，也很希望藉此能分享他多年來在一個努力做自己的演員人生歷程中，感悟到的不同感受跟見解，新書《沒有別人，怎麼做自己》就是希望分享給所有也有很多困擾的朋友，也許哪個章節可以讓讀者同感因而思考找到出路。

也因對此書的重視，邱昊奇日前抽空前往印刷廠，跟著編輯校正封面的色彩並搶先看到兩種封面的實體，更看到編輯仔細的校稿及反覆請印刷廠師傅調整細節，看到他們這麼用心對待他新書的每個環節，覺得非常感動。目前新書已正式發行販售 ，本週末(10月24、25日) 在台中及台北各有一場新書發表會，詳情請參考遠流出版社粉專。

(中時 )