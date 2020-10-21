HUN餐飲企業兩位靈魂人物：執行長陳詠翔（右）與技術長黃建智（左）都是七年級，一人負責管理與行銷，一人負責餐點設計與內場管理。（馮惠宜攝）

被網友封為一中商圈最美的義式餐廳「JAI宅」繼去年前進台北西門與新竹巨城展店後，10月23日將正式插旗於台中水湳開出第6店，JAI宅水湳店設計上加入了精品元素，可望為水湳的餐飲市場帶來完全不一樣的風貌！

HUN餐飲企業（尊鴻餐飲企業）目前旗下兩個餐飲品牌「HUN混」與「JAI宅」，各家分店都是以美味的餐點、美不勝收的裝潢設計抓準新世代消費喜好，而背後操盤的就是目前才31歲的HUN餐飲集團的執行長陳詠翔，他自小在水湳長大，首度跨出商圈開設獨立店面，不但要開義式餐廳，年底更要在此創設火鍋新品牌。

2014年陳詠翔與好友黃建智在台中一中商圈共同開辦了第一家餐廳「HUN混」，一路走來至今已有2個品牌6家餐廳，陳詠翔回首創業歷程，他說，每天都是挑戰，記憶最深刻的是「HUN混」開幕第一個月因出餐速度慢被客人惡批「開幕不到一個月就會倒閉！」他也為此將每一個服務流程做到最好，化客訴為前進的動力。

而JAI宅水湳店有別於前幾家分店的極致叢林風，設計上加入了精品元素，在牆面上掛起了國際精品HERMES與LV等絲巾裱框，並與網紅泰辣合作室內植栽擺設，搭配大面透光玻璃，在白天時大肆讓陽光進入餐廳內部，有如在歐洲街頭享受陽光用餐的獨特體驗，相信10月23日試營運後會再創造一波朝聖熱潮。

(中時 )