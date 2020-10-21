17歲少年無照駕駛 猛撞民宅6機車 維修30萬

台中市17歲洪姓少年無照駕駛，日前偷開媽媽的汽車，行經北屯區東山路1段時，因快速轉彎甩尾失控，直衝對向人行道，造成停放人行道的6輛機車毀損還波及民宅，損失逾30萬元，雙方調解破裂，受害車主上網爆料，表示不滿。

自稱受害的黃姓車主在臉書社群「爆料公社」PO文，控訴肇事洪姓少年與家人在調解過程時，「態度擺爛」，洪姓少年母親不滿，向車主嗆聲「給你們告」，不少網友讚聲留言「直接告下去」。

警方指出，洪姓少年於今年9月23日凌晨1時許，當時無照卻駕駛媽媽的轎車，外出夜遊，行經北屯區東山路1段附近時轉彎，洪不熟悉安全駕駛概念，方向盤操作不當，導致轉彎幅度過大，轎車失控，衝向對向車道的人行道，造成6輛機車、民宅鐵門等毀損。

警方表示，洪姓少年當時未滿18歲沒有駕照、無酒駕，當時因凌晨，無機車駕駛在場，所以為裁處案件，全案依道路交通管理處罰條例第21條無照駕駛對洪姓少年開罰。

(中時 )