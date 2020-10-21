苗栗縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫，邀請各鄉鎮市具代表性的產業達人擔任「產業行銷大使」，21日苗栗縣長徐耀昌頒發感謝狀，向傳承推廣技藝的達人們致謝。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫，邀請各鄉鎮市具代表性的產業達人擔任「產業行銷大使」，並規畫「銀髮潮Show」村落攝影展，推廣、行銷苗栗產業，展現苗栗銀髮與產業之美。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫，規化「老適在一起生活節」展現推動8個月來執行計畫的豐碩成果，21日苗栗縣長徐耀昌等人為成果展暖身，並頒獎感謝各鄉鎮市的「產業行銷大使」，共同參與社區營造計畫，以及傳承產業技術、文化的堅持與付出。

縣府文化觀光局表示，今年結合三義、大湖、公館、苗栗、獅潭鄉鎮市公所，以及15個社區團隊參與社區營造及村落文化發展計畫，更與7個青年及團隊合作，創作4本社區特色繪本、1組特色文化地圖，並辦理茶、陶產業、黑木耳農產業共3場次深度體驗工作坊。

另以銀髮議題結合縣內產業行銷，辦理村落藝生故事集「銀髮潮Show攝影展」，邀請各鄉鎮市具代表性的陶藝、木雕、藺草編織、竹藤編織、打包帶編織、造幣雕刻及南北管、客家漬物、二胡、苗栗市製茶技術、油甘、塑膠模具、客家歌謠等產業達人或技藝職人擔任「產業行銷大使」，並拍攝婚紗照圓夢。

其中客家漬物達人代表為公館鄉民代表會副主席湛炎慶夫婦，湛炎慶的父親湛新煥「阿煥伯」將福菜加工企業化，銷往香港及東南亞地區，名聲遠播，湛炎慶承接父親好手藝與精神，成立「阿煥伯」品牌，將客家醃漬物轉型成為客家伴手禮，成功打響知名度。

文觀局長林彥甫表示，「老適在一起生活節」將於11月7日在苗栗特色館登場，將有藺草編織、手工皂製作、手捏陶等體驗，並結合講座、草地市集、社造小知識闖關遊戲等，以藝術體驗等多元方式展現豐富社造成果，讓遊客享受最慢活、最有溫度的社區風情。

(中時 )