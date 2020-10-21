獨／超胸網紅槓廣告小妹 開嗆「有人要賣還沒人買」

網紅橫綱凱咪日前在臉書爆料網美圈有7成都有在做性交易，遭網紅廣告小妹酸說「那是妳待的圈子有問題吧」，橫綱凱咪21日接受《中時新聞網》獨家專訪回擊廣告小妹，「她說網紅分3個層次，把自己比喻是高層次的網紅，但高層次的網紅應該不會這樣到處去酸人家。」更不客氣直言：「嘴巴那麼酸幹嘛，人家就是不想買妳啊。」

橫綱凱咪這篇貼文讓她知名度瞬間暴漲，也遭網友質疑是炒作，她強調，「我不會是第一個說的，也不是最後一個說的」，只是前幾天和朋友聊天聊到，單純發文抒發情緒，以為這是大家普遍都知道的現象，沒想到會吵成這樣，況且網美圈被貼標籤早已不是一天兩天的事。

針對網上也流傳出「陪睡價目表」的名單，有網美被影射餘波蕩漾，橫綱凱咪透露名單有很多是假的，「就算知道誰有在賣，我也不會告訴你」，坦言自己是無心要捅同行的人，還有人故意留言問她要多少才賣、叫她出價，要不然就問她誰誰誰是不是也在做，橫綱凱咪怒嗆「我又不是雞頭，我怎麼會告訴你！」也強調，「我如果有在做的話，這叫自打臉，我瘋了嗎？」

（攝影剪輯／邱子軒、范佐意）

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(中時新聞網)