英國國際貿易部 (Department for International Trade) 貿易政策部長韓斯(Greg Hands) 於今、明兩天線上虛擬訪問台灣。今天見證「台英英語及教育合作意向書」簽署儀式，並於明天代表英方主持第23屆台英經貿對話會議。

英國在台辦事處代表唐凱琳表示，英國大力支持台灣在2030年前達到雙與計畫，「台英英語及教育合作意向書」將建立台灣和英國教育產業之間的合作夥伴關係。英國教育產業在設計、開發和評估英語學習方面擁有豐富的經驗，英國教育供應商也以其高標準和創新方法而聞名。

唐凱琳強調，英國的教育產業不僅提供課程，更包括教師培訓、課程開發、改變教育成果的專業技巧、以及學習進度評估的設計和執行。更重要的是，我們專精於出版、教育科技產品與國際品質保證，我們非常期待在未來幾年與教育部攜手合作。

教育部長潘文忠致詞表示，2020年全球面對新冠肺炎疫情嚴峻挑戰，儘管我們有邊境管理措施，但台灣的各項教育交流仍能透過科技輔助進行，很高興韓斯部長能透過視訊見證教育部與英國在台辦事處簽署意向書。

潘文忠說，今年唐凱琳代表到教育部晤談，雙方有深入地交換意見，唐代表特別提出提升教育交流層級，雙方也有共識趁這兩天剛好台英辦理經貿對話會議，完成意向書簽署。這展現教育部和英方在英語合作上的決心，讓台灣能夠在2030達成雙與國家的目標。

至於明天的台英經貿對話會議將由韓斯部長和經濟部政務次長陳正祺共同主持，聚焦打造更強固的雙邊貿易和投資關係，並解決在醫藥、能源與離岸風電、金融服務、農業及威士忌等產業之市場准入議題。

(中時 )