109學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組、女子組資格賽周六（10/24）起在苗栗巨蛋、大倫國中進行，在和原轉播單位FOX體育頻道合約到期後，新學年賽事將由EBC東森超視負責轉播，不過要等到11月19日起的預賽才有轉播看。

根據賽程，10月24日到28日在苗栗巨蛋體育館進行109學年HBL女子組資格賽，10月29日到11月2日在苗栗巨蛋、大倫國中進行男子組資格賽，國內球迷耳熟能詳的「綠色神盾」松山高中，本季要從資格賽出發，男甲預賽則是11月19日起在台北體育館有4天激戰，12月30日起則在高雄中學、高雄巨蛋進行男甲複賽、女甲預賽，8強賽明年2月1日起、3月6日和7日總決賽登場。

高中體總表示，和FOX體育台的轉播合約今年到期，加上FOX即將在明年1月1日結束台灣地區營運，已經加緊腳步接洽新年學年度所有賽事轉播事宜，已經確定電視轉播全由東森電視集團接手，至於網路轉播，因為智慧型手機使用普及，未來也會更加強網路轉播服務，本季賽事由高中體總製播，會找尋更多平台，目前和雅虎、KKBOX談妥合約，還有兩家洽談中，明天會有更詳細說明，屆時從HBL男甲預賽起，球迷就能多管道收看比賽。

(中時 )