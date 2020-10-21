韓走了...六合夜市也變了 杏仁哥苦嘆：看不見希望

前高雄市長韓國瑜卸任後，高雄漸漸出現變化，深受外國觀光客喜愛的六合夜市，因疫情關係備受影響，除人潮銳減外，連攤商也都紛紛歇業。杏仁哥接受《中時新聞網》專訪表示，現在六合夜市的狀況只能用「慘」字形容。
杏仁哥透露「在地高雄人是絕不會去逛六合夜市」，他說，同樣身為攤商，看到因爲疫情緣故，導致觀光客進不來，現在就連假日的人潮也大幅度減少，杏仁哥回想起韓國瑜當選市長期間，那種榮景不到一年，就被政治介入，讓所有的攤商敢怒不敢言，簡單來說就是欲哭無淚。
他表示，曾經一起在六合夜市擺攤的朋友們，他們經歷了全盛時期，同樣也經歷衰敗期，杏仁哥坦言「現在選舉選完了，大家又忘記這裡了」，攤商們苦嘆「這樣的六合夜市，我們都想放棄了，因為完全看不見任何希望」。
他接著說，這種退潮景象不是退人潮，而是攤商退潮，杏仁哥指出，攤商現在每月收入，都比租金還要少很多，這種白工誰會想做。想為攤商發聲的他表示，若高雄市政府再不設法解決，將觀光景點推廣出去，這種景象只會無限循環，他坦言，當初韓國瑜當選時，很多北中南的好友，都到這裡消費，當時的那種氛圍和感覺，跟現在比起來，完全是天壤之別。
（剪輯/陳依仁）
(中時新聞網)
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