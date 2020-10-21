臺灣省城隍爺即將進行3年一度的遶境，悠遊卡特地與臺灣省城隍廟合作，發行「臺灣省城隍廟平安符造型卡」，以平安符的造型搭配鑰匙圈，讓民眾可以將神威顯赫的城隍爺隨身帶著走。

臺灣層級最高的城隍廟「臺灣省城隍廟」早在1882年落成（光緒八年），至今已近140年，坐落在臺北市中正區的鬧區中，是臺灣本土供奉城隍爺最具代表性的廟宇，香火也相當鼎盛，提供在地民眾安定的力量。

悠遊卡發行之「臺灣省城隍廟平安符造型卡」每張定價新台幣200元，內含城隍爺護身符，搭配鑰匙圈方便隨身攜帶，即日起於全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK等超商開賣，售完為止。

悠遊卡對推廣傳統文化一直持支持態度，每年皆會與知名廟宇合作發行悠遊卡，包括土地公、虎爺、媽祖等神祉都曾經成為卡面上的主角，且多能獲得信徒的熱烈迴響，未來也將持續與北中南知名廟宇合作，供信徒珍藏。

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