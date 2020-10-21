三星宣布，登上全球品牌顧問公司Interbrand所製作的「2020年全球最佳品牌」排行榜第五名，品牌價值達623億美元新高，排名與品牌價值都創下10年來最佳成績。

2020年全球企業受新冠肺炎疫情影響，營運備受挑戰，但三星表示，三星的品牌價值仍從2019年的611億美元，成長2個百分點至623億美元，這也是三星在2017年進入排行榜第六名後，首度打入Interbrand全球品牌排行榜前五名。

2000年Interbrand公布首份「全球最佳品牌」報告以來，三星品牌價值穩健成長，名次從最初的第43位節節攀高，2012年首度打入全球前10大品牌、拿下第九名的成績，2017年品牌價值排名上升至第六名，並在2020年升至第五名，三星表示，之所以能在Interbrand全球百大最有價值品牌排行榜中穩定進步，歸功於持續致力產品創新及豐富多樣的全球行銷活動。

Interbrand的全球最佳品牌排名，除了分析品牌對於購買行為的影響力以及品牌競爭力等因素之外，財務表現與股價表現也是影響品牌價值估算的重要一環。

(工商 )