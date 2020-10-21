行政院發言人丁怡銘對於新黨發起支持中天新聞台換照一事表示，新聞頻譜是全民公共財，並非一旦取得就可不受法律限制、終身世襲的權利。國民黨考紀會主委葉慶元打臉丁說，政院發言人針對獨立機關運作發表言論，明顯僭越職權；頻譜的確是公共資源，但一公共資源的分配，必須重視多元化，不容許政府藉機扼殺不同意見，尤其藉此消滅反對的聲音。

葉慶元說，廣電自由是大法官在釋字368號解釋明文揭示，由憲法保障的基本自由，傳播媒體透過廣電頻道來監督政府，是民主憲政國家基本權的核心事項，政府應該給予最高度的保障與尊重。尤其新聞台，是監督政府最直接的平台，政治言論也屢經大法官認定屬於高價值言論，更應受到最嚴格的保障。

葉慶元指出，頻譜的確是公共資源，但此一公共資源的分配，必須重視多元化，不能容許政府藉機扼殺不同的意見，尤其不能容許政府藉此消滅反對的聲音，否則此例一開，臺灣將走向無媒體敢監督政府的一言堂時代。

葉慶元強調，中天新聞台之前雖然曾遭裁罰，但被裁罰的事由其實並不嚴重，更可議的是，其他立場偏綠的媒體有類似情節都未遭裁罰。顯見NCC行使裁罰權，就已經有政黨色彩；以不正當的裁罰結果，作為不予換照的基礎，自然毫無正當性可言。

(中時 )