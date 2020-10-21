高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲互比誰的肉燥飯好吃，屏東縣長潘孟安也加入戰局。昨（20）日高雄市議員陳致中在議會質詢時，也拋出舉辦「肉燥飯武林盟主爭奪戰」，邀請全國參戰。沒想到今日高巿府觀光局長周玲玟就宣布，高雄市肉燥飯比賽正式開打。不過，對比過去韓國瑜提出要辦美食PK大賽卻被罵翻，也讓網友直呼「可悲」。

陳其邁、黃偉哲拿肉燥飯對賭，各自吹捧自家肉燥飯好吃，潘孟安也說「屏東的肉燥飯才是一口入魂，看我幸福飽滿的雙頰」。

陳致中表示，邁哥開吃肉燥飯，其他縣市也上火線比拚，就連嘉義火雞肉飯，也想來參戰，建議高雄應該趁熱打鐵，舉辦「肉燥飯武林盟主爭奪戰」一決高下，並喊說「一碗肉燥飯，讓高雄再次光榮起來！」

今日高雄市觀光局隨即宣布，肉燥飯比賽正式開打，分為專業店家組及全民制霸組，23日開始接受報名。周玲妏表示，透過比賽的過程，要跟高雄市民及全國民眾講，用台灣豬肉來做肉燥飯是最好吃的，請大家拭目以待。

對此，網友表示相當期待，「這樣的國民美食一定要有個節日或是有個比賽」「好點子！」「辦一個好吃又粗飽的肉燥飯大胃王比賽」，但也有人酸說，「用萊豬比賽不是難度更高，政治更正確？」「一定要用萊克多巴胺豬肉配爐渣米」。

不過也有網友提到，先前韓國瑜競選高雄市長期間提議，希望未來每年在高雄辦一、二場美食PK大賽，讓所有烹飪高手齊聚高雄，用當地的食材來比賽，這是推展高雄觀光的重要元素，卻被噓爆，結果陳其邁說要辦肉燥飯大賽，就覺得這個活動很好，「現在選肉燥飯，下次484要選礦泉水，可以不要什麼都抄韓導」。

高雄舉辦肉燥飯大賽，韓國瑜昔提議美食PK賽卻被罵翻。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)