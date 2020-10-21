中天電視台換照風波甚囂塵上，國民黨中常委高思博在臉書直播表示，中天的風格或許有些人不喜歡，但這是新聞自由的一環，執政者不能因不喜歡就恣意打壓，若關閉中天，將對台灣造成不可回復的侵害，呼籲NCC三思，依法審查換照，勿跟著個人感覺走。

高思博在臉書開設「阿博講道理」單元，此次關注「關中天，民進黨想如日中天？」。高說，中天新聞台關台的傳聞不斷，政府高層連日來總是義正嚴詞駁斥，表明不干預，但政壇無人相信，因為總統府洩密案的公文，就暴露執政黨醞釀關掉中天，聘僱「可處理」中天的NCC委員，並擔任26日聽證會主持人，然後換掉NCC法律處長，總總跡象顯示，公文的「預言」可能成真。

高思博指出，中天的風格或許有些人不喜歡，然而這是新聞自由的一環，執政黨不能因不喜歡聽就恣意打壓，若果真關閉中天新聞台，對台灣將造成不可回復的侵害，執政黨為營造一言堂的政治環境布局已久，明顯傷害新聞自由，呼籲NCC應該秉持公正客觀立場，進行專業審議。

高思博表示，這次NCC對中天換照審議的8項指標中也暗藏玄機，除了空洞的一些規定，更有「對國家安全的影響」與新聞自由真諦矛盾的要求；新聞自由的運作空間，來自於對國家自由的界定不同，並無負責國家安全的義務。

高思博舉美國為例說明，當新聞自由與國家安全有爭議或牴觸時，由司法來裁決，比如美國國防部與紐約時報為了可否公布越戰文件爭議不休，最後由法院判決畫出界線範圍，抽象的國家安全並非行政部門說了就算。媒體若逾越了國家安全的尺度，自然會從民主市場中接獲反彈，進而影響收視率，媒體因而產生自我修正。

(中時 )