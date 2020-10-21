美國總統大選結果將於11月3日投票出爐，但民調落後的共和黨川普與民主黨總統候選人拜登次子韓特，卻相繼遭爆「中國密帳」與「筆電郵件門」，在美國引起譁然。對此，前民進黨立委林濁水指出，「拜登家族醜聞排山倒海，這在西方國家幾乎必敗無疑，但不論誰上，美中關係要緩和只怕更困難」。

《紐約郵報》（New York Post）日前踢爆拜登次子韓特（Hunter Biden）的送修筆電硬碟資料，揭露韓特在2015年和烏克蘭天然氣公司「Burisma」董事顧問波茲哈施奇（Vadym Pozharskyi）的電郵內容。

前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）日前19日(周一)更指控他是「蘿莉控」，指出拿到有關於杭特的電腦中的文件，發現有大量未成年少女的大量圖片，與父親拜登的e-mail還坦承與14歲的女孩發生不當關係。他已將文件呈交給「聯邦調查局FBI」。

不過《紐約時報》（New York Times）卻爆出川普在中國大陸擁有秘密銀行帳戶，以公司的名義開設，並且在2013到2015之間3年內，繳稅給北京約19萬美元（約新台幣545萬元）。

美國大選倒數，陸續出現爆料「醜聞」，也讓林濁水21日在臉書感慨發文，「拜登家族醜聞排山倒海，拜登團隊居然不迎擊，這太離奇了。更離奇的，在西方國家任何侯選人出這樣狀況，必大敗無疑，幾乎沒有不退選的」。

林濁水表示，現在拜登「不辯不退」，民調雖下滑，卻只是小跌，他認為在川普得利極有限情況下，結果拜登居然還小幅領先，可見川普有多麼不受美國人信賴，更可嘆的是，可見美國這個國家問題有多嚴重。

林濁水21日在臉書評論美國大選。(圖/翻攝自 臉書)

至於對美國選後，會如何調整與中國大陸的外交關係，林濁水分析，詭異的是，不論誰當選，美國選前的一切作為，都將地大幅增加「中美未來關係」走向緩和的難度。

(中時新聞網)