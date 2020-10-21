台中市警察局在新冠肺炎期間，與衛生局、民政單位合作，協助執行各項防疫工作成效卓著，運用智慧科技輔助居家隔離(檢疫)作業、外籍人士健康關懷、確診個案接觸史複查、協助集中檢疫場所安全維護、偵處假訊息，並表揚142名承辦防疫業務人員。

台中市警察局指出，於109年1-10月間計協尋居家隔離（檢疫）失聯者241人、協助查察疑似違反居家隔離(檢疫)規定對象161件（其中有14件為員警勤務中運用M-POLICE即時查獲、51件係運用電子圍籬尋獲違反居家檢疫規定者）、偵處假訊息及偵辦囤積、哄抬防疫物資案件共計48件，期間並協助複查與確診病例之接觸史（疫調）及口罩生產工廠安全維護等。

警察局長楊源明表示，治安無疫期，治安維護工作也不會因防疫而有所鬆懈，對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為絕對嚴加究辦，將不定期結合市政府相關局、處實施聯合查察，故呼籲目前正在居家隔離(檢疫)民眾，應確實遵守政府規定，不要有僥倖心態，到處趴趴走，以免遭到重罰。

(中時 )