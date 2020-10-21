新北市立圖書館為萬聖節準備一系列另類閱讀活動。（新北市立圖書館提供）

萬聖節即將到來，新北市立圖書館特別為讀者準備應景又另類的「閱讀搞什麼鬼」萬聖節活動，邀民眾一起到圖書館過一個不一樣的書香萬聖節。

新北市青少年分館創新學習中心電競館10月31日六推出「電競抓鬼party」，結合時下最夯的switch「路易吉洋樓3」遊戲，搭配應景的萬聖節布置，讓大家可以互相競技捉鬼大戰，感受不一樣的萬聖節。只要憑新北市立圖書館借閱證，便可以免費在萬聖節當天玩「路易吉洋樓3」，歡迎大家呼朋引伴一起來抓鬼。

同日汐止大同分館也推出萬聖節限定的「不看書，就搗蛋」0到5歲「寶寶扮裝閱讀Party」活動，除了邀請到台北教育大學特殊教育學系早療所系主任詹元碩教授，帶爸爸媽媽透過繪本閱讀與知覺動作遊戲，陪伴孩子進入閱讀的世界，同時將免費送給參加活動的寶寶繪本圖畫書，歡迎爸爸媽媽帶孩子一起來扮裝共讀，度過一個不一樣的Halloween。

萬聖節後，11月1、2日緊接著便是墨西哥以及南美各地的「亡靈節」，淡水分館則邀小朋友踏入《可可夜總會》的奇幻世界！類似西洋萬聖節的「亡靈節」，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為文化遺產，是墨西哥民眾紀念先人並且為先人祈福的一個重要節日，已有數百年歷史。

淡水分館特別於圖書館內布置墨西哥亡靈節豔麗繽紛的祭壇樣貌，帶大家認識已傳承數百年歷史的亡靈節精神與風情，10月31日並且有「彩繪夢想的模樣—亡靈節面具彩繪DIY」活動，以及11月1日播放奧斯卡最佳動畫片《可可夜總會》電影，讓大家感受神秘又美麗的「墨西哥萬聖節」。

詳細活動訊息及報名方式可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw）。

(中時 )