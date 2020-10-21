娛樂8點半》在80、90年代，香港許多女生透過選美比賽踏入娛樂圈，1992年的亞姐季軍陳綺明，卻不是因為作品或絕美樣貌出名，而是曾與前夫打了一架，一度在香港娛樂圈造成話題。

陳綺明曾是一名空姐，得過國際航空小姐冠軍，她於1992年參選亞姐，奪得最完美體態獎和最上鏡小姐獎，拿下亞姐季軍後即簽約亞洲電視，順利進入演藝圈，演出第一部電視劇《中國教父》，演技受到不少認可，雖然知名度慢慢提升，但仍未到走紅程度。

而陳綺明進入演藝圈前，就與著名導演朱牧之子朱濤交往，他們在1993年秘密結婚，這段關係本來鮮少人知，直到1995年傳出婚姻亮紅燈，更被爆兩人大打出手，朱濤聲稱下體被陳綺明抓傷流血，需要到醫院驗傷，當時港媒就形容陳綺明以「五爪金龍」傷及前夫下體，讓她因此爆紅。

陳綺明當年獲得亞姐季軍。（圖／翻攝自東網）

不過，陳綺明則強調自己只摑了朱濤一巴掌，未曾對他「猴子偷桃」，更表示朱濤事後曾寫信希望兩人重修舊好，但陳綺明無法忍受對方想控制她的方式，最後還是結束這場短暫的婚姻。

另外，有傳兩人當年之所以爭執到關係曝光，是和一盒夫妻性生活的錄影帶有關，對此，陳綺明表示是有次她喝醉酒被朱濤拍下，但當時他們是夫妻關係，所以並未追問被拍下的內容，而朱濤則說該影帶是在北京旅遊時拍攝的，但是否為性愛影帶兩人則避而不談。

陳綺明穿泳衣露點5分鐘，經助理提醒才慌張遮胸，被港媒稱是離奇走光。（圖／翻攝自東網）

陳綺明在離婚同年離開亞視，投身電影圈拍了三級片《癲馬女郎之一夜情》卻票房慘澹，而陳綺明還有一件被香港娛樂圈熱議多年的事蹟，當年她錄製節目玩水上遊戲，在游完泳到池邊讓媒體拍照時，她穿著的白色泳衣竟移位，露出左胸乳頭長達5分鐘，直到被助理提醒走光，陳綺明才緊張地以雙手遮胸，並將泳衣拉好。

事後，陳綺明哀求記者不要刊登走光照，更埋怨記者只顧拍照不提醒她，但還出現另一說法，指當時早有人提醒陳綺明走光，她卻不以為意，走光風波一度在香港娛樂圈掀起熱議，更被認為她反應特別慢，形容走光地很離奇，而1999年後，陳綺明便淡出娛樂圈。

(中時新聞網)