春河劇團的溫馨喜劇《當我們同在一起》，將在10月24、25日在台中市屯區藝文中心登場。（春河劇團提供／陳淑芬台中傳真）

現代親子家庭生活關係緊張，台中市文化局邀請春河劇團的溫馨喜劇《當我們同在一起》，參與「2020秋•藝術季」系列演出，10月24、25日將在台中市屯區藝文中心登場。春河劇團團長郎祖筠表示，希望在社會普遍罹患手機依賴症的年代，帶觀眾在智慧手機的冷漠人際中，重新找回家庭的溫暖。

《當我們同在一起》講述普通四口之家，由老、中、青三代組合出全新妙家庭，激盪出既爆笑又感人的家庭親情。由演員郭子乾、郎祖筠、譚艾珍、侯彥西及吳心緹等人擔綱主演，此劇在2019年已於全台巡演10場，深獲好評。

現代人生活繁忙，但下班、放學回家後，卻常還守著手機、平板，與家人常形同陌生人，親子及夫妻間情感都面臨挑戰。《當我們同在一起》運用「影像」換場，不影響現場節奏和情緒，將家人間手機通訊軟體投影在舞台上，凸顯手機如何影響現代家庭的關係。

《當我們同在一起》劇中的家庭成員，由國民奶奶譚艾珍飾演智慧奶奶；模仿天王郭子乾飾演爸爸，與郎祖筠飾演夫妻互尬演技，他在劇中也發揮模仿的功力，時不時模仿政治人物。郭子乾、郎祖筠及譚艾珍等3人演技精湛、舞台魅力爆表。

甫獲得金鐘獎男配角獎提名的侯彥西與新生代演員吳心緹，在劇中分別飾演郭子乾的兒子與女兒。郎祖筠稱讚侯彥西「喜劇非常講究節奏，是渾然天成的喜劇演員」；吳心緹是郎祖筠的學生，郎祖筠說，「她也是當初電視版留下舞台版唯一演員角色，現在已經是廣告國民美少女」。

(中時 )