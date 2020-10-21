美國疾病管制暨預防中心（CDC）20日發布最新報告顯示，新冠病毒的致死率是季節性流感的5倍之高，引發併發症的風險也較流感更高。

CDC根據約9000名住院病患記錄統計的報告指出，與流感患者相比，新冠患者的死亡風險高出5倍，入住重症加護病房的風險和住院時間則約高出1倍；新冠肺炎引發急性呼吸道、心血管、血液、神經、腎臟和其他併發症的風險也更高。

報告指出，在新冠肺炎患者中，76.8%出現呼吸道併發症，包括呼吸衰竭（46.5%）和急性呼吸窘迫症候群（ARDS，9.3%)。非呼吸系統併發症發生頻率也較高，包括腎臟（39.6%）、心血管（13.1%）、血液（6.2%）和神經系統併發症（4.1%)），以及敗血症（24.9%）和菌血症（4.7%）。還有24.1%的患者出現3個或更多器官的併發症。

與流感患者相比，新冠肺炎患者發生呼吸衰竭的風險是1.7倍，發生ARDS的風險是19倍，發生氣胸的風險則是3.5倍。

報告提醒，臨床醫護人員應特別注意住院的新冠肺炎患者是否出現併發症，以便採取治療措施，降低造成長期後遺症的機會。

(中時 )