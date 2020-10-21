國光劇團作品《閻羅夢－天地一秀才》，故事描述一名窮秀才，因大感世事不公，向玉皇大帝發願想當閻羅王，重整世間秩序，但卻始終無法讓人間世圓滿。（國家兩廳院提供）

李欣恬／台北報導

近期熱映的電影《天能》，探討回到過去，是否有機會能改寫未來，國光劇團代表作《閻羅夢－天地一秀才》，同樣讓人有一再重來的機會，但每一次的錯誤修正，卻又引發新的因果，讓結局始終無法圓滿。

國光劇團藝術總監王安祈表示，《閻羅夢－天地一秀才》最初於2002年首演，是大陸劇作家陳亞先作品，經過劇團改編，從中探討人的命運與因果之間的關聯，「藉由一場秀才的夢境，看透人生的真相，就是始終不得圓滿，總有缺憾，世間事不是青蔥拌豆腐，非黑即白，而是有很多情感糾結和說不清的地方。善惡是非，都是一連串的因緣組合而成。」

《閻羅夢－天地一秀才》故事描述漢朝書生司馬貌，抱怨世事不公平，他燒了一封信給玉皇大帝，上頭寫著：假如我來當閻羅王，一定可以讓世間事做到絕對的公平。玉皇大帝因此安排司馬貌有六個小時的時間，擔任閻羅王，讓他有權限改寫趙匡胤、曹操、項羽、關公、李後主、韓信等歷史人物的生死簿，但這些人物在他的安排下，不管怎麼輪迴，仍會遇上不同的課題。

王安祈表示，劇中出現多組經典的歷史與戲曲人物，加上因果與劇情的安排，顯得十分有趣，「項羽在世時保護不了虞姬，立志要做個能保護心愛女子的人，因此轉世成關公，不過關公身邊沒有女子，但是他保護了劉備的太太，完成了上一世的心願。而項羽和關公，兩者其實都是多情之人，身段上也互有呼應。」

2020年重演版本，共有資深老生唐文華與中生代老生盛鑑，分別演出不同場次的秀才。唐文華表示，這個書生滿腹經綸，但有很多不滿，「在心境上來講，要呈現窮書生、酸溜溜的感覺，在聲腔頗有挑戰。」

盛鑑則表示，這名秀才在性格上有缺點，卻又很可愛，「這齣戲像是有一種輪迴，展現人間修行的意義。」演出將於12月11日至13日，在台北國家戲劇院、12月19日至20日，在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。

(中時 )