21日晚間5時許，萬丹鄉發生一起死亡車禍，43歲陳姓拖板車司機行經萬丹鄉中興路口時，疑因視線死角，未見前方68歲停等紅綠燈的潘姓女騎士，當場輾壓過去，潘女現場傷重不治，警方正釐清詳細事故原因。

警方表示，潘女行經路口時欲右轉丹榮路，陳男則是直行往中興路，由於後車疑因視覺死角，未見前方騎士，直接由右前輪輾壓、當場死亡，員警施以酒測、酒測值為零，強調「當時真的沒有看到人」。

(中時 )