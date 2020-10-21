疑因視覺死角 拖板車輾斃前方女騎士 19:172020/10/21 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拖板車疑因視覺死角，當場輾斃前方機車騎士。(翻攝臉書萬丹鄉交流天地／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 21日晚間5時許，萬丹鄉發生一起死亡車禍，43歲陳姓拖板車司機行經萬丹鄉中興路口時，疑因視線死角，未見前方68歲停等紅綠燈的潘姓女騎士，當場輾壓過去，潘女現場傷重不治，警方正釐清詳細事故原因。 警方表示，潘女行經路口時欲右轉丹榮路，陳男則是直行往中興路，由於後車疑因視覺死角，未見前方騎士，直接由右前輪輾壓、當場死亡，員警施以酒測、酒測值為零，強調「當時真的沒有看到人」。 (中時 ) #萬丹鄉 #拖板車 #視線死角 #騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 煞車不及 國1鼎金路段 貨櫃車追撞4車 13:042020/10/20 社會 桃園騎士倒地遭輾壓 2國中生跑回頭抬車救人 12:332020/10/19 社會 北市死亡車禍 女騎WeMo自撞 噴飛對向遭輾斃 07:172020/10/21 社會 交通事故目擊者喊酒駕 警方為何未酒測 原來是… 11:562020/10/19 寶島 男銀行領42萬交車手卻遭搶 疑詐騙集團黑吃黑 16:452020/10/20 社會 一夜遛2女3／車上摸黑調情 李運慶找代駕好浪漫 07:042020/10/21 娛樂 撞機車後烙跑 無良車主是通緝犯昨落網 10:442020/10/20 社會 遭潑酸毀了前女友一生 惡男賠50萬及道歉 14:402020/10/20 社會 AIoT展登場 電信三雄攜手工研院 展台灣雲端物聯網實力 16:592020/10/21 財經 離奇車禍 大貨車暗夜追撞無人機車燒成廢鐵 15:062020/10/21 社會 社會熱門新聞 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 國中女師逼老公脫褲公園露鳥 新婚2年離家床戰小王17次 - 社會 高中妹疑怨學長「射後不理」 怒告性侵連出3招全失敗 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 惡情侶逼少女「1個月接客200次」還免費「試車」拍性愛片 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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