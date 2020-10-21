天貓「雙11」已於10月21日0點正式啟動，目前，已有近1000萬噸「雙11」商品備進菜鳥倉，平均為每個大陸人備貨7.1公斤，規模比2019年「雙11」幾乎翻倍。尤其據《21世紀經濟報導》指出，其中男性進口彩妝商品備貨年增率大增超過3000％。

根據先前報告顯示，2016年有31％的男性用戶表示自己絕對不會使用化妝品，而2019年比例縮減3倍、占比已不足10％。另據統計2023年全球男士化妝品將有5400億元人民幣的市場規模，可說是全球男人越來越愛「面子」。

據了解，今年有25萬品牌、500萬商家參與天貓「雙11」，其中包括200多萬線下商家。參與「雙11」折扣的商品將達到1400萬款，是去年的1.4倍，並有8萬菜鳥驛站啟動回收快遞盒活動。

另從商家備貨資料看，面部護膚、女性護理用品、家用洗護類商品是今年的3大備貨之王，顯示「愛美」主題仍連續多年佔據「雙11」第一大，從往年數據來看，「雙11」期間僅面膜的銷售都在數億片之多。

(旺報 )