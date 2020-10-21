美男子實在太正了，導致看到他的網友很猶豫是否要向他要BB CALL。(臉書台南爆料公社)

台南街頭日前有網友爆料，1名身穿細肩帶黑蕾絲邊連身睡衣的美男子，霸氣的騎著帥氣檔車，在巷弄路口上行駛，整體搭配起來，可以看出男子黑美的壯碩體格，因身穿疑似熱褲，還露出若隱若現的黑白兩兼膚色的粗壯美腿，讓目睹到的網友直呼，是否該下車向美男子主動要B.B Call呢？

網友在台南街頭駕駛自小客車時，驚見1名身穿細肩帶黑蕾絲邊連身睡衣的美男子，還搭配男用四角褲，將其當做成熱褲穿法，也擦滿亮麗的紅色指甲油，騎著帥氣十足的檔車行駛路上，由於美男子體格壯碩，二頭肌線條仍是可用肉眼直接看出，外加上黝黑皮膚，讓人覺得相當驚艷又特別。

從照片中可以看出，美男子所穿的細肩帶睡衣，主要為黑色蕾絲邊的連身睡衣款式，美男子似乎想使自己更加性感，因此他以男用四角褲來替代熱褲穿著。也可以得知，美男子在騎上檔車前，先兩腳跨上稍做整理，卻不小心露出自己黑白雙兼的粗壯大腿，讓許多網友直呼真是力與美的表率，由於細肩帶黑蕾絲邊連身睡衣較為單薄，美男子不經意的露出自己的佼好身材，可以看出靠近斜方肌旁的三角肌，都練出堅實的線條，前臂後群肌也可以讓人感到壯碩。

網友回應原PO，或許美男子恰北北，認為原PO不會敢問美男子的B.B. Call；也有網友表示，「是不是愛情青紅燈的，寫友」、「怎麼沒看到他的BB扣播放」、「有擦指甲油耶，酒還沒醒嗎！」；有網友認為，「這是老婆的睡衣吧」、「被瓦斯行耽誤的玩咖」、「當成吊嘎穿嗎」；網友也覺得，「哇，性感的男人」、「是不是跟朋友玩真心話大冒險輸了」、「年紀大了，眼睛不太好，把太太的衣服穿上去了啦」。

(中時新聞網)