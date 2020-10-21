台北市長柯文哲21日至議會進行總預算報告，蔡政府公布萊克多巴胺之健康風險評估報告，議員徐巧芯表示，柯文哲是怎麼看這份只花9.9萬元的報告，對此，柯文哲說，應該是去網路上抄一抄，然後英文翻成中文寫成綜合報告。

對於萊克多巴胺之健康風險評估報告，徐巧芯質疑，不可能只花9萬就能做，是否有規避政府採購法？柯文哲表示，此報告應該網路抄一抄，風險評估不容易做，這就是把英文的paper讀一讀，翻成中文的綜合報告，柯認為，這應該是美國要能做這份報告，而台灣用9萬元，應網路資料做整理。

柯文哲表示，民進黨到現在都沒講清楚，到現在進口的豬肉，除了美豬，還有其他國家？其中包含紐西蘭、澳洲、西班牙、加拿大等國家，現在要求標示產地美國也沒有用，這叫八國聯豬，只有台灣不用瘦肉精。

柯文哲認為，台灣進口豬肉一年520萬公斤，不是只有美國，還包含其他國家，民進黨政府到現在為止，沒有講清楚， 他一直按兵不動，要看中央怎麼處理，目前也看不出他們要怎麼管理，到最後階段講不清楚，「我們就要做處理」。

(中時 )