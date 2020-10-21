2020年地價稅，全國各縣市平均調降0.66％趨勢。財政部21日舉辦地價稅開徵記者會指出，今年全國自用住宅戶數約360.07萬戶、年增1.7％，平均每戶自住地價稅額為1,688元，較去年減少1.5％。

今年平均每戶自住地價稅額下滑，主要是部分縣市如台中市、高雄市、新竹縣等調降公告地價。

根據賦稅署統計，今年除台中市以外的六都縣市受惠於房市升溫，自住戶數多為年增0.4％～3％，自用住宅地價稅額年增率也有0.6％～2.5％左右，但台中市因今年初一口氣調降公告地價20.06％，因此自用住宅地價稅額大幅下滑19％、年減0.66億元也掩蓋其他五都漲幅。

今年地價稅為申報2020年全年稅額，繳稅期限為11月1日～30日，國稅局已在本周陸續寄出地價稅單。若逾期未繳地價稅，可在12月2日前補繳、免徵滯納金，但如果是12月3日後則每兩日加徵1％滯納金、最高加徵15％，超過12月30日最後期限則移送強制執行。

財政部表示，我國土地與地價稅率類型包括自用住宅用地（適用地價稅優惠稅率千分之2）、一般土地（地價稅率為千分之10到千分之55）、公共設施保留地（地價稅率為千分之6），工業、礦業事業用地與公有土地（地價稅率為千分之10）。

而地價稅的稅基主要為「申報地價」，由各縣市兩年調整一次，今年各縣市地價增減幅度多在1.5％以內，僅三個縣市超出該範圍，包括台中市降幅20.06％、彰化縣漲幅1.55％、南投縣漲幅1.98％。

據賦稅署統計，今年全國地價稅開徵戶數為854萬戶、較去年成長約1.29％，預計今年地價稅額為911億元、年增0.09％，整體而言為持平態勢。

而今年全國平均每戶地價稅額為10,667元、較去年減少185元。官員分析，全國平均地價稅額下降關鍵在今年以來因房市買氣升溫、新建案興起，部分土地從建商持有的一般土地轉為民眾自住用地，因此適用自住優惠稅率者增加，平均每戶地價稅額也隨之減少。

(工商 )