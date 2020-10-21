水情吃緊，桃園市政府2015年旱災時採購600個2噸不鏽鋼大水塔供各里當臨時供水站，5年後再逢乾旱，民政局盤點發現部分水塔已另作他用、部分已報廢，僅剩461個，已緊急採購，除504里各放一個，151個超過2000戶的里也要增設，預計還要再添購194個水塔。

桃園市2015年旱災時一度實施第三階段限水「供五停二」，市府緊急採購600個水塔，以「1里1個2噸水塔」讓臨時供水站先到位，再針對人口稠密的大里機動調配，災後水塔由各公所自行保管，像是桃園區公所近百個水塔就放置在永和市場，因應水情吃緊再度重新盤點。

民政局長陳靜航表示，有些水塔已提供其他使用、有些狀況不良已報廢，重新盤點目前共有461個，但全市有504里，且151里超過2000戶要增設取水站，總計需要655個水塔，經發局已緊急採購，要在水情更嚴峻轉為紅燈前全面補齊。

「今年是石門水庫1964年啟用以來最嚴重的枯水期！」桃園市長鄭文燦表示，不但土地公廟露出，連酋長像也來見客，阿姆坪的划船基地要扛著船走3、4層才能碰到水，備援準備工作要做好，除了87口備用水井有4萬7700噸、7處水資源回收中心每日8萬噸放流水、桃園和石門管理處共584口埤塘蓄水量約1750萬噸、全市也共有98輛水箱車。

鄭文燦說，目前新北板新地區全面改由新店溪供水、新竹也由苗栗永和山水庫支援，落實北水南調、南水北調，目前看來未來2個月不會有颱風，還要為明年2月春耕預作準備，呼籲市民共體時艱。

農業局長郭承泉也提到，目前桃竹苗地區已實施停灌，除停灌範圍內的水稻田每公頃補償14萬元外，農委會於20日公告其他非水稻作物補償標準，包括大豆、甘藷、牧草、木瓜、香蕉、芭樂、火龍果、柑橘、花卉、長短期蔬菜、茶、油茶、仙草等，受理時間為10月21日至10月30日，同時也宣布稻作停灌補償申請期限展延至10月30日，農業局將協助代耕及青農業者向農委會爭取補償，以確保農民朋友的權益。

(中時 )