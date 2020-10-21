勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心24日將在台南市新營區美術園區舉辦徵才活動，共有18家廠商釋出逾600個職缺，包括口罩國家隊成員恒大公司，徵求機械維修工程師及高階主管等職缺，月薪上看60K，盼吸引人才在地就業。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，周六這場是分署今年在新營舉辦的最大場徵才活動，所有職缺都集中在溪北地區，包括新營、柳營、後壁、學甲、鹽水、下營、白河、六甲及官田區，最高薪是恒大公司地機械維修工程師及各類高階主管職缺，視經驗敘薪從28K至60K不等。

另外還有多家新廠開出職缺，包括在柳營科工區新設廠的隆順綠能科技、回流台商敬祐科技、在官田區新設廠的城堡應材等公司，分別徵求生產領班、設備工程師、生產儲備主管、機電人員等，薪水從28K到50K不等。

台南後壁蘭花生技園區是全台最大的蝴蝶蘭產業聚落，在育種技術及出口外銷占全球鰲頭，這次也有多家蘭花產業徵才，包括宥盛科技徵門市人員及蘭都觀光工廠講師等、龍鼎生命科學徵溫室栽培園及瓶苗生產操作員、明星蘭園農產行徵蘭花栽培員及儲備幹部等等。

徵才活動時間為24日周六上午9時至中午12時30分，除廠商徵才外還有職業心理測驗服務、闖關集點送好禮、庇護工廠設攤義賣及免費體驗等，活動詳情及職缺可上雲嘉南分署官網訊息中心查詢。

(中時 )