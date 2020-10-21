重陽節將至，台北市65歲以上老人健保費補助於今年恢復，但當初約有11萬人「被取消補助」，權益受損，對此，市議員簡舒培於21日在市議會要求北市長柯文哲為政策反覆及當初權益受損的百姓道歉，但柯僅回覆，因法不溯及既往，所以無法對此進行補貼，他也沒辦法。

簡舒培指出，當年柯文哲一刀砍掉健保費補助，但在今年又恢復，導致40年1月至43年12月的人出生的人權益受損，她認為柯的政策反覆、嚴重不公，其中，40年次約是2.7萬人、41年次2.8萬人、42年次2.8萬人、43年次2.8萬人， 加起來約11萬，她怒轟柯對這些民眾，連道歉都不願意，甚至不覺得有錯，實在太惡劣，但柯文哲仍強調，當時是不想增加預算總額，並非搖擺不定。

柯文哲強調，當時也沒有打算增加花在老人的總預算，且過去幾年65以上老人數量大幅上升，當初健保補助費14億、現在是22億、再下去最高會達31億，所以當時社會局前局長許立民也是認為，「健保補助是這樣，不想增加預算」，才會變成受益年齡要減少。

(中時 )