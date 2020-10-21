當地鳥友指出，靠近遊客賞鳥區域的淺灘逐漸消失，若沒有望遠鏡等裝備，就不容易看到成群鳥類。（張毓翎攝）

不少遊客聽聞鰲鼓溼地擁有豐富鳥類生態而來，但到現場景象卻不如預期，只好悻悻然離開。（張毓翎攝）

鰲鼓溼地每年10月至隔年4月有上千隻候鳥來此度冬，吸引各地民眾前來賞鳥，不過，最近不少鳥友在臉書上討論，因園區水位逐年增高，鳥兒無法親近、覓食，使鰲鼓溼地快變成「無鳥溼地！」

當地鳥友說，鰲鼓溼地是全台最珍稀的溼地之一，因鄰近空軍靶場，除能觀賞候鳥、留鳥，還能看到「鐵鳥」，每次來都有不同驚喜，此外，以前沿北堤繞行溼地周圍，用肉眼就能在水深30公尺淺灘看到黑面琵鷺。

該鳥友進一步指出，但隨著水位上升，淺灘區域逐漸消失，若沒有望遠鏡等裝備，就不容易看到成群的鳥類；他也有感而發指，因溼地的管理單位太多了，包括台糖公司、林務局、嘉義縣政府等機關，如果能「不分你我，齊心解決」，才有機會改善現況。

鰲鼓溼地旁的向禾休閒漁場，是濱海第1個國家級環境教育場所；負責人、鰲鼓溼地生態保護協會總幹事蔡恭和表示，鳥況好壞可從遊客量來參考，據他觀察，近年遊客下降是不爭的事實，他認為，溼地除鳥類還有其他資源，如木麻黃、海埔步道等，若能好好推廣，都具有發展生態教育及觀光的潛力。

嘉義林區管理處育樂課長黃秀緞表示，昨日下午邀集台糖公司、嘉縣府、東石鄉公所、嘉義縣野鳥學會、海巡署第四岸巡隊及地方村長召開「鰲鼓溼地森林園區水位逐年增高解決對策討論會」，由本處所委託的嘉義大學團隊賴弘智、許富雄教授說明近年監測情形。

黃秀緞說明，因溼地水位過高，使泥灘、淺灘及裸露魚塭岸堤範圍減少，對水鳥相對造成不利影響；各單位初步共識會分工，協力藉由抽水機進行調節排水，且將擇期現勘確認抽水時間、地點及高度等事項。

(中時 )